ARTEA : ARTEA, annonce l’acquisition de sa 12ème centrale hydroélectrique portant la puissance installée de son portefeuille hydroélectrique à 6 500 kW

Une acquisition qui confirme le plan ambitieux de développement du parc de centrales hydroélectriques et sa stratégie Triple Zéro - 0 carbone, 0 fossile, 0 nucléaire





ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé et intégré des énergies renouvelables, de l'immobilier durable et des services, annonce l'acquisition du barrage de Baccarat d'une puissance de 500 kW.

Avec cette opération, Le Groupe porte le nombre de centrales hydroélectriques détenues en propre à 12 unités de production pour une puissance totale installée de 6 500 kW.

D'autres acquisitions de centrales hydroélectriques, aujourd'hui en discussions avancées, devraient se conclure dans les prochains mois, permettant d'accroître encore davantage la puissance hydroélectrique totale opérée.