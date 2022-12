ARTEA ANNONCE LA REALISATION D’UNE EMISSION OBLIGATAIRE D’UN MONTANT DE 13 MILLIONS D’EUROS

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce la réalisation d’une émission obligataire (type Euro PP) d’un montant de 13 M€.

ARTEA a réalisé avec succès une augmentation de 13.149.000 € de son émission obligataire (code ISIN FR0014002D70) émise le 16 mars 2021, portant intérêt au taux de 5% et venant à échéance le 16 mars 2026. La souche initiale étant de 15.600.000 €, cet abondement permet d’atteindre un montant de 28.479.000 €. Ces obligations ont été placées en Europe exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés et sont cotées sur Euronext Access à compter du 9 décembre 2022, date de leur émission.