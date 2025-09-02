 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arrowhead progresse grâce à un accord de licence avec Novartis pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 septembre - ** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals

ARWR.O augmentent de 11,8 % à 24,63 $ ** La société déclare qu'elle recevra jusqu'à 2 milliards de dollars de Novartis NOVN.S pour une licence mondiale EXCLUSIVE sur son traitement expérimental ARO-SNCA qui cible les maladies neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson ** Arrowhead recevra 200 millions de dollars et jusqu'à 2 milliards de dollars en paiements d'étape et en redevances sur les ventes futures de la thérapie **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de29,3 % depuis le début de l'année

