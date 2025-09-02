 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arrowhead progresse grâce à un accord de licence avec Novartis pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals

ARWR.O augmentent de 5 % à 23,20 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle recevra jusqu'à 2 milliards de dollars de Novartis NOVN.S pour une licence mondiale EXCLUSIVE sur son traitement expérimental ARO-SNCA qui cible les maladies neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson

** Arrowhead recevra 200 millions de dollars et jusqu'à 2 milliards de dollars en paiements d'étape et en redevances sur les ventes futures de la thérapie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 17,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARROWHEAD PHRMCT
23,3700 USD NASDAQ +6,08%
NOVARTIS
101,480 CHF Swiss EBS Stocks -0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

