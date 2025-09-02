Arrowhead progresse grâce à un accord de licence avec Novartis pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars

2 septembre - ** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals

ARWR.O augmentent de 5 % à 23,20 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle recevra jusqu'à 2 milliards de dollars de Novartis NOVN.S pour une licence mondiale EXCLUSIVE sur son traitement expérimental ARO-SNCA qui cible les maladies neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson

** Arrowhead recevra 200 millions de dollars et jusqu'à 2 milliards de dollars en paiements d'étape et en redevances sur les ventes futures de la thérapie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 17,2 % depuis le début de l'année