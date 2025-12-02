 Aller au contenu principal
Arrowhead progresse alors que la FDA américaine accorde l'étiquette de percée à un médicament contre une maladie rare des lipides sanguins
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O augmentent de 1% à 57,23 $ avant le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une étiquette de percée à son médicament expérimental plozasiran pour traiter les patients souffrant d'hypertriglycéridémie sévère

** L'hypertriglycéridémie implique des niveaux très élevés de graisses dans le sang, augmentant le risque de pancréatite aiguë

** Le plozasiran de Co vise à réduire les graisses sanguines en bloquant l'apoC-III, une protéine qui ralentit la dégradation des graisses - ARWR

** ARWR prévoit d'achever les essais de phase avancée d'ici à la mi-2026

** La société prévoit de déposer une demande d'approbation auprès de la FDA d'ici la fin de l'année 2026 et de chercher à obtenir des autorisations mondiales plus tard

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~199%

Valeurs associées

ARROWHEAD PHRMCT
56,2500 USD NASDAQ 0,00%
