Arrêt et co-traitance des activités de ventes de terreaux au grand public et aux professionnels en France

Cession de 3 sites de production en France

Recentrage sur les activités de fabrication de matières premières pour la fabrication des terreaux en France et maintien et développement des activités à l’étranger (Chine, Europe et USA)



Saint-Mars-du-Désert, le 17 octobre 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce l’arrêt et la co-traitance de la production et de la vente de terreaux au grand public et aux professionnels en France et la validation d’un second PSE concernant le licenciement de 86 salariés.