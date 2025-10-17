Arrêt et co-traitance des activités de ventes de terreaux au grand public et aux professionnels en France
Cession de 3 sites de production en France
Recentrage sur les activités de fabrication de matières premières pour la fabrication des terreaux en France et maintien et développement des activités à l’étranger (Chine, Europe et USA)
Saint-Mars-du-Désert, le 17 octobre 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce l’arrêt et la co-traitance de la production et de la vente de terreaux au grand public et aux professionnels en France et la validation d’un second PSE concernant le licenciement de 86 salariés.
