Arrêt et co-traitance des activités de ventes de terreaux au grand public et aux professionnels en France
information fournie par Boursorama CP 17/10/2025 à 18:00

Cession de 3 sites de production en France
Recentrage sur les activités de fabrication de matières premières pour la fabrication des terreaux en France et maintien et développement des activités à l’étranger (Chine, Europe et USA)

Saint-Mars-du-Désert, le 17 octobre 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce l’arrêt et la co-traitance de la production et de la vente de terreaux au grand public et aux professionnels en France et la validation d’un second PSE concernant le licenciement de 86 salariés.

Valeurs associées

FLORENTAISE
0,5400 EUR Euronext Paris +1,89%

