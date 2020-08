Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arrestation d'un parlementaire britannique accusé de viol-Sunday Times Reuters • 01/08/2020 à 22:56









LONDRES, 1er août (Reuters) - Un parlementaire et ancien ministre britannique, dont l'identité n'est pas connue, a été arrêté samedi à la suite d'accusations de viol et d'agression sexuelle, selon le Sunday Times. Une femme d'une vingtaine d'années, ancienne employée du parlement, a indiqué à la police avoir été agressée et contrainte à avoir des relations sexuelles, écrit le journal. La police londonienne a déclaré avoir été informée de quatre suspicions d'agressions sur une période comprise entre juillet 2019 et janvier 2020. "Un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté le samedi 1er août, soupçonné de viol. Il est actuellement détenu dans un poste de police de l'est de Londres", a indiqué la police dans un communiqué, sans fournir d'autres détails sur son identité ou sa profession. (William James, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.