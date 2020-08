Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arrestation d'un baron de la drogue au Mexique Reuters • 02/08/2020 à 23:25









MEXICO, 2 août (Reuters) - Les forces de sécurité mexicaines ont capturé dimanche José Antonio Yepez, un célèbre baron de la drogue accusé d'être à l'origine de la flambée de violence dans le pays. Connu sous le nom d '"El Marro", José Yepez - également à la tête d'un important réseau de trafic de carburant - a été arrêté aux premières heures de dimanche lors d'un raid sur une maison à Guanajuato, un État central qui est devenu le principal foyer de violence du pays en raison de la présence de nombreux gangs, on annoncé les autorités mexicaines. A la tête du cartel de Santa Rosa de Lima, une organisation basée à Guanajuato, José Yepez s'est engagé dans une guerre de territoire meurtrière contre le Jalisco New Generation Cartel (CJNG), l'un des gangs les plus puissants et les plus violents du Mexique. José Yepez, 40 ans, est le narcotrafiquant le plus important arrêté jusqu'à présent sous la présidence d'Andres Manuel Lopez Obrador, qui s'est engagé lors de son élection en décembre 2018 à réduire les niveaux records de violence qui sévissent au Mexique. (Dave Graham et Noe Torres, version française Jean-Michel Bélot)

