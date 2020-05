Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arnaud Lagardère résiste à l'offensive d'Amber Capital Reuters • 05/05/2020 à 12:21









PARIS, 5 mai (Reuters) - L'offensive d'Amber Capital, premier actionnaire de Lagardère LAGA.PA , contre son gérant commandité Arnaud Lagardère, a une nouvelle fois échoué mardi, l'ensemble des résolutions proposées par le fonds activiste ayant été rejetées en assemblée générale. "C'est un vote sans appel en faveur de la gérance", a déclaré Arnaud Lagardère qui a remercié les actionnaires du groupe dont l'assemblée générale se tenait cette année à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus. (Gwénaëlle Barzic et Sarah White, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +1.51% FIMALAC Euronext Paris 0.00% LAGARDERE Euronext Paris -4.14% VIVENDI Euronext Paris +0.23%