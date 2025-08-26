 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arnaud Lagardère nommé à la présidence de Prisma Media
information fournie par AOF 26/08/2025 à 17:24

(AOF) - Arnaud Lagardère a été nommé président de Prisma Media à compter du mercredi 27 août, a annoncé mardi Louis Hachette Group, une des entités issues de la scission de Vivendi . Il remplacera Claire Léost, qui rejoint l'armateur CMA-CGM, précise le groupe dans un communiqué, ajoutant que cette nouvelle gouvernance vise à renforcer le rôle de Prisma au sein de Louis Hachette Group et à développer de nouvelles synergies.

Louis Hachette Group détient 100% de Prisma Media.

Valeurs associées

LAGARDERE SA
20,350 EUR Euronext Paris -0,73%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,6390 EUR Euronext Paris -2,73%
VIVENDI
3,1270 EUR Euronext Paris -1,23%
