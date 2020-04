Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arnaud Lagardère assure ne pas discuter synergies avec Vivendi Reuters • 30/04/2020 à 11:20









30 avril (Reuters) - Arnaud Lagardère, gérant commandité de Lagardere SCA LAGA.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers pour la présentation du chiffre d'affaires au premier trimestre : * LAGARDÈRE N'A PAS DE DISCUSSION SUR D'ÉVENTUELLES SYNERGIES AVEC VIVENDI, L'INVESTISSEMENT DE VIVENDI DANS LAGARDÈRE EST PUREMENT FINANCIER-ARNAUD LAGARDÈRE Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -3.51% LAGARDERE Euronext Paris -1.99% VIVENDI Euronext Paris -1.77%