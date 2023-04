Arnaud Despre (Portzamparc) : «Les grands promoteurs gagnent des parts de marché»

Arnaud Despre, analyste financier, Portzamparc, BNP Paribas Group. (© DR)

Arnaud Despre, analyste financier, Portzamparc, BNP Paribas Group, a accordé un entretien au Revenu.

Êtes-vous inquiet pour le marché de la promotion immobilière ?

Il y a eu des perturbations importantes à cause de l’inflation des matières premières et de la hausse du coût de la main-d’œuvre mais les grands promoteurs comme Kaufman & Broad gèrent bien les coûts en réajustant les projets. Ils maintiennent ainsi leurs marges sans mettre la pression sur les constructeurs.

Quel est l'impact de la hausse des taux d’intérêt ?

Tant que les taux étaient bas, les acheteurs s’endettaient facilement. Ce n’est plus le cas avec des taux d’emprunt de 3 à 4%. Les réservations de logement ont diminué de 25% l’an dernier et vont probablement encore s'affaisser de 20 à 25% en 2023. Mais les grands promoteurs comme Kaufman & Broad limitent leur recul et gagnent des parts de marché.

Quels sont les atouts de Kaufman & Broad ?

Le groupe a une bonne situation financière. Il est réactif et parvient à vendre ses programmes deux fois plus rapidement que la moyenne. Cela réduit ses besoins en fonds de roulement (BFR) entre 10 et 15%, contre 25 à 35% pour ses principaux concurrents. Mais les promoteurs très endettés vont avoir des difficultés.

Vous attendez-vous à une concentration du secteur ?

Oui, les gros promoteurs vont récupérer du foncier sous promesse d’acteurs en