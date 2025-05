(AOF) - Armen entre au capital de Vendis Capital, spécialiste européen du private equity sur le segment Consumer. Cette opération constitue le cinquième investissement d'Armen GP Stakes Fund I et la première transaction auprès d’un acteur du Buyout. Armen est une société à mission, qui a pour ambition de contribuer à une transformation positive de l'écosystème du capital privé et d'orienter les sociétés de gestion et leurs participations vers un avenir durable de façon responsable.

Armen est aussi un pionnier européen des GP Stakes (qui consiste à prendre des participations minoritaires dans le capital des sociétés de gestion alternative).

À travers cet investissement minoritaire, Armen souhaite accompagner la croissance et le développement stratégique de Vendis, notamment en permettant à l'équipe dirigeante de Vendis d'investir significativement dans ses prochains fonds, renforçant ainsi l'alignement d'intérêts avec ses investisseurs.

L'investissement d'Armen s'accompagne de l'ouverture du capital de Vendis à la nouvelle génération de managers.

Fondée en 2009 par Michiel Deturck et Cedric Olbrechts, rejoints ensuite par Vincent Braams, Vendis s'est imposée comme l'un des leaders du private equity dédié aux entreprises européennes à forte croissance du secteur de la consommation.

Forte d'une équipe expérimentée implantée en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et dans les pays nordiques, Vendis gère aujourd'hui plus de 1,1 milliard d'euros et vient de clôturer son dernier fonds Vendis IV, à 525 millions d'euros.