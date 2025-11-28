Armani-Nouveau conseil d'administration dans le cadre du plan de succession

Le groupe de luxe italien Armani a annoncé vendredi la nomination d'un nouveau conseil d'administration composé de huit membres, avec notamment les cadres chevronnés du secteur Marco Bizzarri et John Hooks, l'homme d'affaires milanais Angelo Moratti et trois représentants de la famille.

Le conseil élargi dirigera la maison de couture alors que ses propriétaires s'apprêtent à en vendre une participation de 15% à la suite du décès du fondateur Giorgio Armani en septembre, à un moment où l'industrie du luxe dans son ensemble est confrontée à de forts vents contraires.

Le précédent conseil d'administration, composé de sept personnes, comprenait davantage de membres de la famille : Rosanna, la sœur d'Armani, ses nièces Silvana et Roberta, son neveu Andrea Camerana et son partenaire de longue date Pantaleo Dell'Orco.

Le conseil d'administration actuel reste présidé par Pantaleo Dell'Orco. Les deux autres sièges réservés aux membres de la famille sont occupés par Silvana Armani et Andrea Camerana.

La maison de luxe a confirmé Federico Marchetti, fondateur du distributeur en ligne Yoox, au sein du conseil.

Un autre siège est occupé par l'ancien directeur général adjoint d'Armani, Giuseppe Marsocci, qui a rejoint le conseil d'administration le mois dernier lorsqu'il a été nommé directeur général du groupe.

Dans son testament, Giorgio Armani demande à ses héritiers de vendre progressivement la maison de couture qu'il a créée il y a 50 ans ou de l'introduire en Bourse, en commençant par une participation de 15% dans un délai de 18 mois. Il donne la priorité au conglomérat de luxe LVMH LVMH.PA , à L'Oréal

OREP.PA , EssilorLuxottica ESLX.PA ou à un autre groupe "de même rang".

Le groupe a réaffirmé que la Fondation Giorgio Armani conservera une participation d'au moins 30% au capital de la société, indépendamment d'éventuels développements futurs tels que l'arrivée de nouveaux actionnaires ou une cotation en Bourse.

(Rédigé par Elisa Anzolin ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)