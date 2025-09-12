Armani : EssilorLuxottica, L'Oréal et LVMH en première ligne

(AOF) - Une semaine après le décès de Giorgio Armani, le contenu de son testament a été révélé par la presse : le célèbre styliste italien a demandé à ses héritiers de vendre progressivement sa marque de mode ou d’envisager son introduction en bourse. Ses héritiers doivent céder une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et transférer ensuite de 30% à 54,9% supplémentaires au même acquéreur dans les 3 à 5 ans suivant le décès de son fondateur, indique Reuters. Dans un tel cas de figure, la fondation Armani conserverait alors 30,1% du capital de la société.

La fondation possédera en effet 100% du capital du groupe Armani et 30% des droits de vote, selon Les Echos. Pantaleo Dell'Orco, partenaire de longue date d'Armani et responsable de la division homme, joue un rôle clé dans ce processus avec 40 % des droits de vote. Le solde des droits de vote est détenu par des membres de sa famille.

EssilorLuxottica , LVMH et L'Oréal en première ligne

Trois sociétés auraient ses faveurs : EssilorLuxottica, LVMH et L'Oréal. Armani n'exclut cependant pas d'autres entreprises que comme acheteurs potentiels, à condition qu'elles opèrent dans le monde de la mode et du luxe et qu'elles soient de même envergure.

Ces révélations surprennent car Giorgio Armani était connu pour défendre farouchement son indépendance.

" Nous sommes fiers de la confiance que M. Armani accorde à notre groupe et à notre direction " a réagi un porte-parole d'EssilorLuxottica. " Nous évaluerons attentivement, en collaboration avec le conseil d'administration, cette perspective de développement, qui mérite d'être examinée de manière approfondie compte tenu des liens étroits qui unissent déjà les deux groupes. "

"Nous sommes touchés et honorés que M. Armani ait pensé à L'Oréal pour intégrer le capital de sa si belle entreprise", a indiqué de son côté le groupe français, rapporte Reuters. "Nous allons étudier avec une grande considération cette perspective qui s'inscrit dans le cadre de notre longue histoire commune." Contacté par AOF, LVMH n'a pas répondu à nos sollicitations.