 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 827,53
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Armani : EssilorLuxottica, L'Oréal et LVMH en première ligne
information fournie par AOF 12/09/2025 à 16:44

(AOF) - Une semaine après le décès de Giorgio Armani, le contenu de son testament a été révélé par la presse : le célèbre styliste italien a demandé à ses héritiers de vendre progressivement sa marque de mode ou d’envisager son introduction en bourse. Ses héritiers doivent céder une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et transférer ensuite de 30% à 54,9% supplémentaires au même acquéreur dans les 3 à 5 ans suivant le décès de son fondateur, indique Reuters. Dans un tel cas de figure, la fondation Armani conserverait alors 30,1% du capital de la société.

La fondation possédera en effet 100% du capital du groupe Armani et 30% des droits de vote, selon Les Echos. Pantaleo Dell'Orco, partenaire de longue date d'Armani et responsable de la division homme, joue un rôle clé dans ce processus avec 40 % des droits de vote. Le solde des droits de vote est détenu par des membres de sa famille.

EssilorLuxottica , LVMH et L'Oréal en première ligne

Trois sociétés auraient ses faveurs : EssilorLuxottica, LVMH et L'Oréal. Armani n'exclut cependant pas d'autres entreprises que comme acheteurs potentiels, à condition qu'elles opèrent dans le monde de la mode et du luxe et qu'elles soient de même envergure.

Ces révélations surprennent car Giorgio Armani était connu pour défendre farouchement son indépendance.

" Nous sommes fiers de la confiance que M. Armani accorde à notre groupe et à notre direction " a réagi un porte-parole d'EssilorLuxottica. " Nous évaluerons attentivement, en collaboration avec le conseil d'administration, cette perspective de développement, qui mérite d'être examinée de manière approfondie compte tenu des liens étroits qui unissent déjà les deux groupes. "

"Nous sommes touchés et honorés que M. Armani ait pensé à L'Oréal pour intégrer le capital de sa si belle entreprise", a indiqué de son côté le groupe français, rapporte Reuters. "Nous allons étudier avec une grande considération cette perspective qui s'inscrit dans le cadre de notre longue histoire commune." Contacté par AOF, LVMH n'a pas répondu à nos sollicitations.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
265,1000 EUR Euronext Paris -0,56%
L'OREAL
382,2000 EUR Euronext Paris -0,43%
LVMH
492,0000 EUR Euronext Paris +0,95%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/09/2025 à 16:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank