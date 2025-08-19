Arm recrute un cadre d'Amazon pour renforcer ses projets de fabrication de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur Arm, le contexte de l'exécutif, les paragraphes 3-5 et 8-9) par Max A. Cherney

Arm Holdings ARM.O a embauché Rami Sinno, directeur des puces d'intelligence artificielle d'Amazon.com AMZN.O , afin de renforcer ses projets de développement de ses propres puces complètes, a déclaré lundi une personne au fait de l'affaire.

Sinno était responsable du développement des puces d'intelligence artificielle d'Amazon, appelées Trainium et Inferentia, qui sont conçues pour aider à construire et à exécuter de grandes applications d'intelligence artificielle.

Jusqu'à présent, Arm n'a pas construit ses propres puces. Elle conçoit plutôt l'architecture de base et le jeu d'instructions des processeurs qu'elle vend à ses clients. Les concepteurs de puces comme Apple AAPL.O et Nvidia NVDA.O utilisent la technologie Arm dans leurs puces.

En juillet, Arm a dévoilé son intention d'investir une partie de ses bénéfices dans la fabrication de ses propres puces et autres composants. Le directeur général René Haas a évoqué la possibilité d'aller au-delà de la conception et de construire des chiplets - des versions plus petites et spécifiques d'une puce qui sont assemblées - et des systèmes complets. La société, détenue majoritairement par le groupe SoftBank

9984.T , perçoit des redevances sur les puces vendues par ses clients. Les appareils basés sur Arm équipent presque tous les smartphones dans le monde et les puces de serveur basées sur sa propriété intellectuelle ont fait des percées significatives sur le marché des centres de données longtemps dominé par Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O .

Dans le cadre d'un vaste plan visant à accroître ses activités, Arm a cherché à aller au-delà de la fourniture de la propriété intellectuelle de puces cruciales pour construire ses propres conceptions complètes. Reuters a rapporté pour la première fois sur les plans de l'entreprise décrits dans les pièces scellées d'un procès en décembre, et sur ses efforts pour embaucher des cadres de ses rivaux en février.

Ces dernières années, Arm a cherché à renforcer ses équipes chargées de construire des puces et des systèmes complets. La société a embauché Nicolas Dube, un cadre de HPE HPE.N ayant une expérience de la conception de systèmes à grande échelle, et Steve Halter, un ingénieur en puces d'Intel et de Qualcomm

QCOM.O , dans le cadre de cet effort, a déclaré la personne familière avec l'affaire. Les efforts de Sinno chez Amazon faisaient partie des efforts de la société pour concevoir des puces qui seraient moins chères et offriraient des performances supérieures à celles des processeurs graphiques de Nvidia utilisés pour les travaux d'IA.