Arm recrute la directrice des puces d'IA d'Amazon pour soutenir ses efforts internes

par Max A. Cherney

Arm Holdings ARM.O a embauché Rami Sinno, directrice des puces d'intelligence artificielle d'Amazon.com AMZN.O , afin de renforcer ses projets de développement de ses propres puces complètes, selon une personne familière de l'affaire.

Sinno était responsable du développement des puces d'intelligence artificielle d'Amazon, appelées Trainium et Inferentia, qui sont conçues pour aider à construire et à exécuter de grandes applications d'intelligence artificielle.

Arm a cherché à élargir ses ambitions en passant du statut de fournisseur de propriété intellectuelle de puces cruciales à celui de constructeur de ses propres modèles complets. Reuters a d'abord rapporté les plans de l'entreprise décrits dans les pièces scellées d'un procès en décembre, et ses efforts pour embaucher des cadres de ses rivaux en février.

Ces dernières années, Arm a cherché à renforcer ses équipes chargées de construire des puces et des systèmes complets. La société a embauché un cadre de HPE HPE.N ayant une expérience de la conception de systèmes à grande échelle et un architecte de puces d'Intel INTC.O .