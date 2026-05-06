Arm prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions grâce à la forte hausse de la demande en centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Arm prévoit un BPA ajusté de 40 cents au premier trimestre, contre une estimation de 36 cents

* Les puces conçues par Arm sont privilégiées pour leur efficacité énergétique dans les centres de données d'IA

* Le cours de l'action a bondi de plus de 91% en 2026, à la clôture de mardi

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au deuxième paragraphe)

Arm Holdings O9Ty.F ARM.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, bénéficiant d'une adoption croissante de sa technologie de puces alors que les entreprises technologiques investissent massivement dans le calcul pour l'intelligence artificielle.

L'action Arm a bondi de 12% dans les échanges après clôture.

La société table sur un chiffre d'affaires trimestriel de 1,26 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre 1,25 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Arm génère des revenus en concédant des licences de sa technologie à des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , percevant des redevances pour chaque produit fabriqué à partir de ses conceptions.

Ces architectures de puces sont très appréciées pour leur faible consommation d'énergie — un avantage clé pour les opérateurs de centres de données qui subissent une pression croissante pour maîtriser la demande énergétique et la production de chaleur en hausse liées à l'exploitation de modèles d'IA à grande échelle.

LES CONCEPTIONS D'ARM DOMINENT LE MARCHÉ DES SMARTPHONES

Les conceptions d'Arm équipent pratiquement tous les smartphones du monde, ce qui lui confère un rôle important sur le vaste marché des appareils portables.

Cependant, une pénurie de puces mémoire a mis le secteur à rude épreuve, faisant grimper les prix des produits électroniques grand public et freinant les ventes, ce qui pourrait entraîner une baisse des redevances pour Arm.

Le concepteur de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O a publié la semaine dernière des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel moroses en raison des problèmes de mémoire, mais son action a bondi grâce à des commentaires optimistes sur une reprise de la demande.

L'action Arm a bondi cette année, grimpant de plus de 91%, et surperformant les autres grands fabricants de puces, notamment Nvidia, Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

AVGO.O , à la clôture de mardi.

Le chiffre d'affaires d'Arm au quatrième trimestre s'est établi à 1,49 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 1,47 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Les revenus de redevances se sont élevés à 671 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre des prévisions de 697,1 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars. Les revenus liés aux licences et autres ont atteint 819 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 774 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Arm prévoit un bénéfice par action ajusté de 40 cents pour le premier trimestre, contre 36 cents selon les estimations de Wall Street.

À l'instar de ses concurrents, Arm a su tirer parti du marché en pleine croissance des processeurs, l'essor des agents d'intelligence artificielle nécessitant une puissance de calcul polyvalente considérable.

« Nous sommes très optimistes quant à cette demande en centres de données », a déclaré René Haas, directeur général d'Arm, lors d'une interview, ajoutant que le trimestre en cours affichait « une hausse plutôt soutenue des redevances liées aux centres de données ».

AMD a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations et a déclaré s'attendre à ce que le marché adressable des processeurs pour serveurs croisse de plus de 35% par an, pour atteindre plus de 120 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'ici 2030. Ce chiffre est à comparer au taux de croissance de 18% qu'elle avait prévu en novembre.

Plus tôt cette année, Arm a annoncé le processeur AGI , une puce pour centre de données destinée au traitement intensif des données requis par un type spécifique d'IA capable d'agir au nom des utilisateurs avec un minimum de supervision, plutôt que de répondre à des requêtes dans le cadre d'un chatbot.

Arm a déclaré que cette puce générerait des milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d'affaires.

La société a déclaré mercredi avoir obtenu 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de commandes pour ce processeur pour les exercices 2027 et 2028.

Arm dispose d'une capacité suffisante pour répondre à la demande d'un milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars évoquée par la société lors du lancement du processeur AGI, mais n'a pas encore assuré la capacité nécessaire pour le deuxième milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars de commandes, a déclaré Haas.

« Nous travaillons d'arrache-pied avec la chaîne d'approvisionnement pour répondre à cette demande », a déclaré le directeur général.