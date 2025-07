Arm : la prévision de bénéfice par action n'est pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Le concepteur de puces Arm a généré des profits en ligne avec les attentes et des perspectives de profits plus faibles que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, son bénéfice net est ressorti à 130 millions de dollars, soit 12 cents par action contre 21 cents par titre un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 35 cents, conformément au consensus. Ses revenus ont progressé de 12% à 1,05 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Les royalties ont bondi de 25% à 585 millions de dollars, mais elles étaient anticipées à 595,5 millions.

Au deuxième trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action situé entre 29 cents et 37 cents pour des revenus entre 1,01 et 1,11 milliard de dollars. Wall Street prévoit respectivement 35 cents et 1,06 milliard de dollars.

