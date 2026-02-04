Arm Holdings recule en Bourse pénalisé par ses revenus de licence
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 22:48
Malgré ce recul ponctuel, Arm affiche des perspectives encourageantes. Le groupe prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars, supérieur aux attentes du marché. La demande reste portée par les puces basées sur son architecture à faible consommation énergétique, particulièrement recherchées dans les centres de données alimentant les modèles d'intelligence artificielle. Les revenus de redevances, générés par les ventes de puces intégrant sa technologie, ont progressé de 27% sur un an, atteignant 737 millions de dollars, au-dessus des prévisions.
Adoptée par des acteurs majeurs comme Nvidia, l'architecture Arm s'impose comme un standard pour les puces de nouvelle génération, grâce à son efficacité énergétique, essentielle pour gérer la chaleur et les coûts dans les environnements IA. Le PDG Rene Haas a souligné que la croissance du marché de l'IA, notamment via les agents intelligents, devrait continuer à stimuler la demande pour les conceptions Arm. Le groupe reste ainsi solidement positionné dans un écosystème technologique en pleine expansion, malgré une volatilité boursière ponctuelle liée aux revenus de licences.
Valeurs associées
|105,0000 USD
|NASDAQ
|+0,43%
A lire aussi
-
L'Italie a déjoué une série de cyberattaques "d'origine russe" contre les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a annoncé mercredi le gouvernement, à deux jours de l'ouverture officielle de l'évènement, qui mobilise un important dispositif de sécurité. "Nous ... Lire la suite
-
O'Reilly prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison de la pression accrue sur les coûts
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) O'Reilly Automotive ORLY.O a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall ... Lire la suite
-
Alphabet a déclaré mercredi que ses dépenses en capital pourraient doubler cette année, dans ce qui représentera une nouvelle vague d'investissements massifs déployés par la maison-mère de Google pour avancer rapidement dans la course à l'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
par Noel Randewich et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, plombée par le recul de valeurs technologiques, alors que les investisseurs s'inquiètent des valorisations élevées du secteur et s'interrogent sur l'hypothèse que les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer