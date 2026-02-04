 Aller au contenu principal
Arm Holdings recule en Bourse pénalisé par ses revenus de licence
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 22:48

L'action Arm Holdings a perdu environ 8% mercredi après la publication de résultats trimestriels marqués par une légère déception sur les revenus de licences. Bien que le chiffre d'affaires total du troisième trimestre ait atteint 1,24 milliard de dollars, légèrement supérieur aux 1,22 milliard attendus, les revenus issus des licences ont déçu, atteignant 505 millions de dollars contre 519,9 millions anticipés. Cette contre-performance intervient alors que l'entreprise pousse activement l'adoption de ses dernières technologies, censées générer des frais de licence plus élevés.

Malgré ce recul ponctuel, Arm affiche des perspectives encourageantes. Le groupe prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars, supérieur aux attentes du marché. La demande reste portée par les puces basées sur son architecture à faible consommation énergétique, particulièrement recherchées dans les centres de données alimentant les modèles d'intelligence artificielle. Les revenus de redevances, générés par les ventes de puces intégrant sa technologie, ont progressé de 27% sur un an, atteignant 737 millions de dollars, au-dessus des prévisions.

Adoptée par des acteurs majeurs comme Nvidia, l'architecture Arm s'impose comme un standard pour les puces de nouvelle génération, grâce à son efficacité énergétique, essentielle pour gérer la chaleur et les coûts dans les environnements IA. Le PDG Rene Haas a souligné que la croissance du marché de l'IA, notamment via les agents intelligents, devrait continuer à stimuler la demande pour les conceptions Arm. Le groupe reste ainsi solidement positionné dans un écosystème technologique en pleine expansion, malgré une volatilité boursière ponctuelle liée aux revenus de licences.

