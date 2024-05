Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arm Holdings: objectifs dépassés en 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - Arm Holdings a dévoilé mercredi soir un BPA non GAAP de 0,36 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, contre 0,02 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée de 42,1% contre -0,2% au dernier trimestre 2022-23.



A 928 millions de dollars, les revenus du concepteur britannique de puces a augmenté de 47%, avec des progressions de 37% pour les redevances et de 60% pour les revenus de licences, grâce aux investissements accrus des entreprises pour l'intelligence artificielle.



'L'IA soutient une demande accrue pour nos technologies sur l'ensemble des marchés finaux. Du cloud au edge, tous les modèles logiciels IA, de GPT à Llama, reposent et fonctionnent sur la plateforme de calcul Arm', explique en effet son CEO Rene Haas.



Arm affiche ainsi sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 1,27 dollar et des revenus de 3,23 milliards, dépassant les bornes hautes de ses fourchettes-cibles, et indique des objectifs de 1,45-1,65 dollar et 3,8-4,1 milliards respectivement pour 2024-25.





