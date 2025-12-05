Arm, filiale de SoftBank, prévoit d'installer un centre de formation aux puces en Corée du Sud

Le ministère sud-coréen de l'Industrie et l'unité de SoftBank 9984.T , Arm Holdings, ont signé un accord visant à renforcer les secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle du pays, a déclaré vendredi un conseiller politique présidentiel.

Le protocole d'accord comprend un plan permettant à Arm de créer une école de conception de puces dans le pays afin d'exploiter son expertise dans ce domaine, a déclaré Kim Yong-beom aux journalistes lors d'un point de presse.

Le programme vise à former environ 1 400 spécialistes de haut niveau dans le domaine de la conception de puces, une initiative qui, selon Kim, contribuerait à soutenir les segments relativement faibles des semi-conducteurs et des fabless dans la quatrième plus grande économie d'Asie.

L'entreprise britannique Arm, spécialisée dans les puces et les logiciels, accorde des licences pour la conception de ses puces et se rémunère par le biais de redevances.

Le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, qui a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung vendredi, a déclaré que la demande de puces augmenterait considérablement avec les progrès de l'intelligence artificielle, selon Kim qui a cité M. Son.

Le directeur général de SoftBank a également fait remarquer que le secteur de l'énergie était un point faible et que la Corée du Sud ne disposait pas d'une offre suffisante pour soutenir les développements de l'IA.

Vendredi, M. Son a répété qu'il pensait que l'IA allait dépasser l'intelligence humaine et que la superintelligence artificielle serait "10 000 fois plus intelligente que l'homme"

Il a déclaré qu'il était temps de dépasser l'idée selon laquelle les humains pourraient contrôler, enseigner ou gérer l'IA, et de réfléchir plutôt à la manière de vivre avec elle de manière harmonieuse.

La Corée du Sud ambitionne de devenir l'une des trois premières puissances mondiales en matière d'IA et M. Lee s'est récemment entretenu avec d'autres leaders mondiaux de la technologie, dont le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et le patron de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang.

En octobre, Samsung Electronics et SK Hynix

ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire pour les centres de données d'OpenAI afin d'aider le développeur ChatGPT avec son projet Stargate , une initiative privée également soutenue par SoftBank et Oracle

pour construire des centres de données .

Son devrait rencontrer le président de SK Group, Chey Tae-won, plus tard dans la journée de vendredi pour discuter de la coopération dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs, a rapporté le journal Donga Ilbo.

SK Group s'est refusé à tout commentaire.

Nvidia a déclaré fin octobre qu'elle fournirait plus de 260 000 de ses puces d'IA les plus avancées au gouvernement sud-coréen et à certaines des plus grandes entreprises du pays, dont Samsung Electronics.