ARM Energy Holdings atteint la décision d'investissement finale pour le projet Mustang Express Pipeline
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services de commercialisation de l'énergie ARM Energy Holdings a déclaré jeudi qu'elle avait pris une décision finale d'investissement (FID) sur son projet Mustang Express Pipeline de 2,3 milliards de dollars aux États-Unis, avec son partenaire Pacific Investment Management Company.

