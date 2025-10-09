ARM Energy Holdings atteint la décision d'investissement finale pour le projet Mustang Express Pipeline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services de commercialisation de l'énergie ARM Energy Holdings a déclaré jeudi qu'elle avait pris une décision finale d'investissement (FID) sur son projet Mustang Express Pipeline de 2,3 milliards de dollars aux États-Unis, avec son partenaire Pacific Investment Management Company.