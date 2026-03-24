Arm dévoile sa nouvelle puce d'IA et prévoit des milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le processeur AGI d'Arm cible le marché de l'IA agentique

* Meta Platforms est le partenaire principal du processeur AGI

* TSMC fabriquera la conception sur son processus de 3 nanomètres

(Ajout d'une évolution du cours de l'action au paragraphe 4) par Max A. Cherney

Arm Holdings ARM.O a annoncé mardi une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour les centres de données qui, selon elle, ajoutera des milliards de dollars de revenus et représentera un changement significatif dans la stratégie de l'entreprise.

La nouvelle puce, appelée AGI CPU, permettra de traiter les données nécessaires à un type spécifique d'intelligence artificielle capable d'agir au nom des utilisateurs avec un minimum de supervision, au lieu de répondre à des requêtes dans le cadre d'un chatbot.

L'IA dite agentique a stimulé la demande d'unités centrales de traitement (CPU) produites par des sociétés telles qu'Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

Les actions d'Arm ARM.O ont gagné 1 % en début d'après-midi, l'action ayant progressé de 25 % cette année.

Pendant des années, Arm, détenue majoritairement par le groupe japonais SoftBank 9984.T , n'a compté que sur la propriété intellectuelle pour générer des revenus, accordant des licences pour ses conceptions à des sociétés telles que Qualcomm

QCOM.O et Nvidia NVDA.O , puis percevant un paiement de redevances basé sur le nombre d'unités vendues. L'année dernière, Arm a indiqué aux investisseurs qu'elle investissait dans la fabrication de ses propres puces , un processus qui peut coûter des centaines de millions de dollars, et que la société avait embauché des cadres clés pour l'aider dans cet effort. L'unité centrale AGI sera la première puce produite dans le cadre de cette nouvelle stratégie.

"Il s'agit d'un moment crucial pour l'entreprise", a déclaré le directeur général René Haas lors d'un entretien avec Reuters.

La nouvelle puce sera supervisée par Mohamed Awad, responsable de l'activité cloud AI de l'entreprise, et Arm a d'autres conceptions en préparation qu'elle prévoit de lancer à des intervalles de 12 à 18 mois.

Meta Platforms META.O sera le partenaire principal de l'entreprise pour le processeur AGI et les deux entreprises ont travaillé ensemble sur la conception. Les clients d'Arm pour la nouvelle puce comprennent le fabricant de ChatGPT OpenAI, Cloudflare NET.N , SAP SAPG.DE et SK Telecom 017670.KS .

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW fabrique le dispositif sur sa technologie de 3 nanomètres et il est composé de deux morceaux de silicium distincts qui fonctionnent comme une seule puce. Arm prévoit de lancer la production en série au cours du second semestre de cette année, mais a déjà reçu des puces d'essai qui fonctionnent comme prévu.

"Elle est de retour, elle fonctionne et elle fait tout ce que nous pensions qu'elle ferait", a déclaré M. Haas en parlant de la nouvelle puce.

Outre la puce elle-même, Arm travaille avec des fabricants de serveurs tels que Lenovo 0992.HK et Quanta Computer

2382.TW pour proposer des systèmes complets.

Pour l'exercice en cours, Wall Street s'attend à ce qu'Arm génère un bénéfice net de 1,75 $ par action sur un chiffre d'affaires de 4,91 milliards de dollars, selon les estimations de LSEG.