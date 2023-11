Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arm: déception sur les prévisions, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - L'action Arm Holdings trébuche sévèrement ce jeudi à la Bourse de New York après la présentation de prévisions jugées décevantes par les analystes.



A l'occasion de sa première publication de résultats trimestriels depuis son introduction en Bourse du mois de septembre, le fabricant de processeurs a fait état d'une perte nette de 110 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre, contre un profit de 114 millions un an plus tôt.



Le groupe précise toutefois avoir dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec une hausse de 28% à 804 millions de dollars.



A titre de comparaison, le consensus des analystes visait 747 millions de dollars.



Dans son communiqué, Arm souligne que la croissance de son activité sur le trimestre écoulé est supérieure à celle de beaucoup de ses concurrents sur le marché des semi-conducteurs.



Après ce solide trimestre, il dit toutefois prévoir un repli de 6% de son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre, à 760 millions de dollars alors que les analystes espéraient 773 millions de dollars.



'Ces résultats et ces perspectives donnent un sentiment désordonné, ce qui est plutôt étonnant pour une entreprise qui vient de faire son retour en Bourse', relèvent les analystes de Bank of America.



Dans une note de réaction, BofA rappelle que les premiers mois boursiers d'Arm ont été marqués par un certaine volatilité et que ces performances difficiles à lire pourraient pousser les investisseurs à rester à l'écart de la valeur avant que sa communication ne devienne plus prévisible.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Arm perdait près de 7% dans les premiers échanges jeudi matin, ce qui le faisait repasser sous son cours d'introduction de 51 dollars.





Valeurs associées ARM HOLDING ADR NASDAQ -5.74%