Arm affirme que ByteDance et Oracle utilisent ses processeurs pour centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société technologique chinoise ByteDance et l'entreprise américaine de centres de données Oracle ORCL.N comptent parmi les clients des puces pour centres de données d'IA d'Arm O9Ty.F , a déclaré mardi le directeur de cette société de conception de puces.

S'exprimant lors de la conférence annuelle Computex à Taipei, le directeur général d'Arm, Rene Haas, a déclaré que ByteDance et Oracle comptaient parmi les clients des processeurs centraux AGI (CPU).