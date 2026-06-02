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Arm affirme que ByteDance et Oracle utilisent ses processeurs pour centres de données
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société technologique chinoise ByteDance et l'entreprise américaine de centres de données Oracle ORCL.N comptent parmi les clients des puces pour centres de données d'IA d'Arm O9Ty.F , a déclaré mardi le directeur de cette société de conception de puces.

S'exprimant lors de la conférence annuelle Computex à Taipei, le directeur général d'Arm, Rene Haas, a déclaré que ByteDance et Oracle comptaient parmi les clients des processeurs centraux AGI (CPU).

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