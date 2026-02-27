 Aller au contenu principal
Arlo Technologies en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes et à des bénéfices supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société de sécurité domestique intelligente Arlo Technologies ARLO.N font un bond de 23 % à 14,30 $ dans les premiers échanges

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 135 à 145 millions de dollars pour le premier trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 133,5 millions de dollars - Données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 0,17 $ à 0,23 $ pour le premier trimestre, par rapport à l'estimation moyenne de 0,17 $

** ARLO affiche un chiffre d'affaires de 141,3 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,22 $ au quatrième trimestre, supérieurs aux attentes des analystes qui tablaient respectivement sur 135,6 millions de dollars et 0,16 $

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a été stimulé par le lancement de nouveaux produits et la forte croissance des activités de services - Matthew McRae, CEO

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 12 % depuis le début de l'année

