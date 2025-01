Arkema:vers une réorganisation à Jarrie, 154 emplois menacés information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Arkema France annonce un projet de réorganisation de son site de Jarrie pour se recentrer sur les activités d'eau oxygénée, chlorate et perchlorate, en raison de l'arrêt d'approvisionnement en sel par Vencorex, son fournisseur historique en redressement judiciaire.



Ce projet entraînerait la cessation des productions de chlore, soude, chlorure de méthyle et fluides techniques, ainsi que la suppression de 154 postes sur 344.



Un plan de sauvegarde de l'emploi sera mis en place pour accompagner les salariés.



Le site se concentrera sur des marchés stratégiques tels que le recyclage des batteries, l'électronique et le spatial.





