Arkema: vers une reconduction du PDG

(CercleFinance.com) - Arkema annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer le renouvellement pour quatre ans du mandat d'administrateur du PDG Thierry Le Hénaff, à la prochaine assemblée générale prévue le 15 mai 2024.



Sous réserve du vote favorable de l'assemblée générale sur cette proposition, le conseil d'administration a l'intention de renouveler Thierry Le Hénaff dans ses fonctions de président-directeur général du groupe de chimie.



Cette décision traduit la pleine confiance du conseil en lui pour continuer de mener à bien, conformément à la feuille de route présentée le 27 septembre dernier, le 'développement du groupe dans les matériaux innovants pour un monde durable'.





