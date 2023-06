Arkema va prendre le contrôle du groupe coréen PIAM

(AOF) - Arkema a dévoilé un projet d'acquisition de la participation de 54 % de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros. L’entreprise sera consolidée à 100 % dans ses comptes. Arkema présente cette opération comme une " nouvelle étape significative " de sa transformation en un pur acteur des matériaux de spécialités. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge d'Ebitda d'environ 30 %, PIAM est un spécialiste des films polyimides.

La croissance du chiffre d'affaires de PIAM attendue à 13 % par an, tirée par les opportunités uniques pour le polyimide dans des applications de plus en plus exigeantes telles que les batteries lithium-ion, les antennes 5G, les écrans OLED haute résolution ou les écrans flexibles, et soutenue par des extensions récentes de capacités.

Arkema souligne qu'il s'agit d'une " opportunité rare "d'élargir sa gamme de polymères, avec une technologie de pointe et de très haute performance.

La valorisation représente environ 20 fois l'Ebitda moyen de 2021/2022, avec l'objectif d'atteindre 8 fois l'Ebitda estimé pour 2027, après synergies évaluées à 30 millions d'euros.

Le groupe chimique précise que la transaction est entièrement financée en cash et qu'il maintient un bilan solide avec un ratio dette nette sur Ebitda en ligne avec son objectif de levier financier de 2.

Les 46 % d'actions restantes continueront à être cotées à la bourse coréenne.

L'opération, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence chinoises et coréennes, devrait être finalisée fin 2023.

Points clés

- Premier chimiste français et acteur majeur des matériaux de spécialités ;

- Chiffre d’affaires de 11,5 Md€, répartie entre les adhésifs pour 25 %, les matériaux avancés pour 38 %, les solutions de revêtement pour 28 % et la chimie intermédiaire pour 9%, avec des positions de leader mondial sur les 9/10èmes du portefeuille ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Amérique du nord (35 % des ventes), l’Europe (33 %) et l’Asie (28 %) -les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Modèle d’affaires en 3 points : accélérer la croissance organique et l’innovation, renforcer les matériaux de spécialité via acquisitions, viser l’excellence opérationnelle et commerciale ;

- Capital ouvert (6 % pour les salariés), Thierry Le Hénaff étant président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

- Bilan sain avec 2,4 Md€ de dette nette et un effet de levier de 1,1.

Enjeux

- Ambitions 2024 confirmées :

- élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique,

- ventes de 10 à 11 Md€, marge opérationnelle autour de 17 % et génération de trésorerie libre de + 40 % ;

- Stratégie d’innovation au service du développement durable :

- 235 M€ dans 15 centres de R&D avec 9/10èmes des nouveaux brevets dédiés au développement durable sur un portefeuille de plus de 10 000 brevets,

- structure d’incubation, laboratoire digital axé sur l’intelligence artificielle et partenariats scientifiques et industriels ;

- Stratégie environnementale 2030 aux objectifs validés par le SBTi :

- réduction de 46 %, vs 2019, des émissions de CO2 dans les scopes 1 et 2 et de 30 % pour toute la chaîne de valeur, via 400 M€ d’investissements dédiés,

- montée à 65 % de l’offre durable (53 % des ventes en 2022) et à 80 % en 2025 de la part des achats durables,

- déploiement de l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients (cible de 50 % des revenus réalisés à partir de matières recyclées vs 41 % en 2022),

- 5 plateformes d’innovation durable pour 1,5 Md€ de ventes additionnelles cumulées ;

- Volontarisme des investissements dans les batteries lithium-ion & les élastomères pour le sport et dans la croissance externe (adhésifs avec le sud-africain Permoseal et les activités d’adhésifs de performance d’Ashland, revêtements avec le mexicain Polimeros) ;

- Nombreux projets d’expansion industrielle : polyamide 11 à Singapour, Nutrien aux Etats-Unis, PVDF en France et Chine, Pebax en France… ;

- Poursuite des cessions (Febex en janvier) pour être un pur acteur des matériaux de spécialités d'ici 2024.

Défis

- Amélioration progressive de l’environnement économique après un début d’année marqué par le manque de visibilité et la faiblesse de la demande ;

- Inflation des matières premières et pénuries dans l’activité revêtements, compensées par la hausse des prix de vente ;

- Retour à un autofinancement libre positif, après les acquisitions et cessions réalisées en 2022 ;

- Après une hausse de 30 % du bénéfice net, anticipations 2023 d’un bénéfice brut d’exploitation en repli, entre 1,5 et 1,6 Md€ ;

- Dividende de 3,4 € en hausse de 11 %.

