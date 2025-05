Arkema: un placement d'obligations hybrides réalisé information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir réalisé mardi un placement d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 400 millions d'euros, assorties d'un coupon de 4,25% et d'une première option de remboursement anticipé au gré du chimiste après cinq ans.



Le produit de cette émission sera principalement affecté au refinancement de l'une de ses deux souches obligataires hybrides existantes, d'un montant de 300 millions d'euros et dont la première date d'option de remboursement est le 21 janvier 2026.





Valeurs associées ARKEMA 67,800 EUR Euronext Paris 0,00%