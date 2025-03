Arkema: titre en repli, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Arkema cède plus de 2% à Paris, après que Oddo BHF a annoncé réduire son objectif de cours sur la valeur, de 97 à 92 euros, tout en maintenant sa note de ' surperformance '.



L'analyste rapporte que le début d'année est sans surprise en Asie avec toujours de la croissance (27% du CA) et en Europe qui reste faible (33% du CA). La déception provient de l'Amérique du Nord (35% du CA) avec des clients plus attentistes dans un contexte d'incertitudes lié surtout aux tarifs douaniers mis en place par l'administration Trump.



' La dégradation de la demande observée aux US en ce début d'année constitue une mauvaise nouvelle et prolonge une période déjà longue de contexte macro difficile pour Arkema, surtout pour le secteur de la construction ', indique le broker.



Après la mise à jour de ses prévisions, Oddo BHF indique que l'impact sur l'EBITDA est de -5% sur les 3 prochains exercices, impliquant l' objectif de cours revu à la baisse.





Valeurs associées ARKEMA 75,4000 EUR Euronext Paris -2,20%