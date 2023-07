Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: résultat net courant trimestriel divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Arkema publie un résultat net courant plus que divisé par deux (-53,8%) à 2,77 euros par action, au titre du deuxième trimestre 2023, avec un EBITDA en retrait de 40,9% à 417 millions, soit une marge en dégradation de cinq points à 17,1%.



À 2,44 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a reculé de 23,3% avec des volumes en baisse de 15,2% 'dans un environnement marqué par la poursuite des déstockages et une demande faible globalement', mais aussi un effet prix négatif de 6,6%.



Arkema confirme sa guidance annuelle et vise à réaliser en 2023 un EBITDA d'environ 1,5 à 1,6 milliard d'euros. Par ailleurs, le chimiste prévoit une conversion élevée de l'EBITDA en cash sur l'année, cohérente avec son objectif moyen terme d'au moins 40%.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +2.92%