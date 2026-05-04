Arkema résiste à une dégradation d'AlphaValue

(Zonebourse.com) - Arkema s'affiche en hausse ( 0,89%, à 62,55 euros) malgré la dégradation d'AlphaValue qui est passé d'acheter à accumuler sur le titre, et la cible de cours a été abaissée de 74 à 67,80 euros.
Pour justifier cette décision, les analystes expliquent avoir revu à la baisse leurs hypothèses sur les segments Adhesive Solutions et Advanced Materials. Ils considèrent que leurs précédentes estimations pour ces deux activités étaient trop optimistes compte tenu de la surcapacité mondiale et de leur anticipation d'un marché de la construction atone dans un environnement de taux d'intérêts élevés.
Points forts et faiblesses
Parmi les points forts du chimiste, AlphaValue relève que l'entreprise a achevé sa transformation pour devenir un leader des matériaux de spécialité, centré sur les polymères et les adhésifs de haute performance. Les analystes apprécient également la visibilité accrue grâce à la nouvelle structure du reporting qui permet une meilleure lecture des activités sous-jacentes, ce qui renforce également l'attractivité du titre pour les investisseurs. Enfin, si les réductions de coûts ont aidé à stabiliser la rentabilité, ce sont désormais la chimie verte et l'augmentation des volumes qui devraient tirer les résultats vers le haut.
Du côté des points à surveiller, AlphaValue note un certain manque d'ambition au niveau des objectifs pour 2028. Ils sont perçus comme des cibles facilement atteignables par l'actuel président-directeur général. En outre, la dernière journée investisseurs a été jugée terne, laissant craindre une certaine stagnation de l'entreprise et un manque d'idées neuves. Enfin, les analystes jugent que malgré un positionnement sur des produits à haute valeur ajoutée, Arkema fait face à une concurrence féroce de géants du secteur qui disposent de ressources plus importantes et d'une force de frappe commerciale supérieure.
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