Arkema renforce sa coopération avec Senior dans les batteries
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 09:09
Dans ce cadre, ils renforceront leur coopération technique, commerciale et applicative sur le portefeuille actuel et futur de matériaux pour batteries d'Arkema, ainsi que sur les technologies avancées de séparateurs et les capacités d'industrialisation de Senior.
Cette collaboration vise à accélérer le développement, la validation et le déploiement industriel de solutions de matériaux innovants pour les batteries de nouvelle génération dans le secteur mondial en forte croissance des énergies nouvelles.
Les principaux axes de coopération incluent les technologies avancées d'adhésion, le contrôle des procédés de dépôt et de revêtement sur électrodes, l'assemblage de cellules à basse température et les technologies émergentes de fabrication de batteries semi-solides.
Arkema et Senior estiment que cette collaboration favorisera l'innovation à long terme, renforcera leurs leaderships techniques et contribuera à une adoption plus large, à l'échelle mondiale, de solutions de haute performance et durables pour batteries.
Valeurs associées
|50,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,97%
