 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arkema renforce sa coopération avec Senior dans les batteries
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 09:09

Arkema annonce avoir signé un protocole d'accord avec le groupe Senior, afin de renforcer davantage leur coopération stratégique à long terme et de faire progresser ensemble l'innovation tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Dans ce cadre, ils renforceront leur coopération technique, commerciale et applicative sur le portefeuille actuel et futur de matériaux pour batteries d'Arkema, ainsi que sur les technologies avancées de séparateurs et les capacités d'industrialisation de Senior.

Cette collaboration vise à accélérer le développement, la validation et le déploiement industriel de solutions de matériaux innovants pour les batteries de nouvelle génération dans le secteur mondial en forte croissance des énergies nouvelles.

Les principaux axes de coopération incluent les technologies avancées d'adhésion, le contrôle des procédés de dépôt et de revêtement sur électrodes, l'assemblage de cellules à basse température et les technologies émergentes de fabrication de batteries semi-solides.

Arkema et Senior estiment que cette collaboration favorisera l'innovation à long terme, renforcera leurs leaderships techniques et contribuera à une adoption plus large, à l'échelle mondiale, de solutions de haute performance et durables pour batteries.

Valeurs associées

ARKEMA
50,9000 EUR Euronext Paris -0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Jean-Luc Felix (au centre) et Sylvie Felix (à gauche), les parents du Français Tom Felix, accusé de détention et trafic de stupéfiants en Malaisie, s'entretiennent avec un avocat à la Haute Cour d'Alor Setar, le 16 juin 2025 ( AFP / Hakim Mustapha )
    Malaisie: jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:48 

    Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ... Lire la suite

  • Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Elevages bovins: les seuils de déclaration environnementale relevés
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:46 

    Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank