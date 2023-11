Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: recul de 32% du résultat net courant trimestriel information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Arkema publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net courant en recul de 31,9% à 177 millions d'euros, soit 2,38 euros par action, et un EBITDA en baisse de 22% à 386 millions, soit une marge presque stable (-0,1 point) à 16,6%.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie a reculé de 21,7% à près de 2,33 milliards d'euros, dont une baisse de 17,2% à taux de change constant sous l'effet de volumes en retrait de 6,6% et d'un effet prix de -10,6%, reflétant l'environnement économique actuel.



Comme indiqué en septembre dernier, Arkema confirme sa prévision d'EBITDA d'environ 1,5 milliard d'euros en 2023, 'soutenu notamment par la résilience de plusieurs lignes de produits et la poursuite des actions d'économies de coûts'.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris 0.00%