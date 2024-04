Arkema rachète la start-up Proionic, spécialiste des liquides ioniques

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

En savoir plus sur le secteur de la chimie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Combinant conductivité électrique et ininflammabilité, les liquides ioniques sont des composants clés de la formulation d'électrolytes pour la prochaine génération de batteries solides, et peuvent même permettre, sous forme de gels, la réalisation de batteries flexibles.

(AOF) - Arkema annonce un accord pour une participation majoritaire de près de 78 % dans Proionic, start-up leader dans la production et le développement de liquides ioniques, composants clés pour la prochaine génération de batteries lithium-ion. Le groupe chimique souligne qu’il complète ainsi sa gamme de solutions et consolide son positionnement d’acteur de référence dans les matériaux quelles que soient les technologies de batteries. Proionic a été créée par le Dr. Roland Kalb en 2004 à Graz en Autriche.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.