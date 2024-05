Arkema rachète l'activité adhésifs de lamination pour emballages flexibles du groupe Dow

(AOF) - Arkema a signé un accord portant sur l’acquisition de l'activité adhésifs de lamination pour emballages flexibles du groupe Dow, l'un des principaux producteurs d'adhésifs pour le marché de l'emballage flexible, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions de dollars. Ce rachat permettra à Arkema de devenir un acteur important sur ce marché attractif. Les adhésifs de lamination pour emballages flexibles de Dow offrent une large gamme de solutions de haute qualité pour les applications alimentaires et médicales.

Le marché de l'emballage flexible devrait croître au cours des prochaines années, tiré par le besoin de solutions plus durables et recyclables. Avec des technologies de pointe, des marques reconnues telles que Adcotetm et Mor-Freetm, et cinq sites de production de premier plan en Italie, aux États-Unis et au Mexique, Dow est l'un des principaux fournisseurs historiques de solutions pour l'industrie de l'emballage, présent en Amérique du Nord et en Europe.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.