Arkema : pullback sous les 100E, puis vers 95,5E

(CercleFinance.com) - Arkema confirme son pullback sous les 100E, puis vers 95,5E et menace ainsi le support des 16 et 19 avril : le titre semble bien parti pour refermer le 'gap' des 93,53E du 20 mars, le principal support moyen terme (du 6 mars) se situant vers 90,3E.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -2.10%