Arkema: projet d'expansion du site de Changshu

(CercleFinance.com) - Arkema annonce l'expansion de son site de peroxydes organiques à Changshu en Chine, avec une nouvelle entité dont la première pierre a été posée en septembre et le démarrage effectif de la production est attendu pour début 2025.



Cet investissement d'environ 50 millions d'euros permettra au groupe de multiplier par 2,5 la capacité de production de ce site et ainsi d'accompagner ses clients asiatiques sur des marchés en forte croissance, notamment dans les énergies renouvelables.



Arkema souligne en effet que ses peroxydes organiques de marque Luperox jouent un rôle important pour la transition énergétique comme composants indispensables à la fabrication des panneaux photovoltaïques.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.53%