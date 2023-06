Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: projet d'acquisition de PIAM en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Arkema annonce un projet d'acquisition de la participation de 54% de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros.



Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et une marge d'EBITDA d'environ 30%, PIAM est le leader mondial des films polyimides, avec une croissance élevée sur les marchés attractifs de l'électronique grand public et des véhicules électriques.



Entièrement financée en cash, l'opération marque une nouvelle étape de la transformation d'Arkema en un pur acteur des matériaux de spécialités. Soumise à l'approbation des autorités de la concurrence chinoises et coréennes, elle devrait être finalisée fin 2023.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.49%