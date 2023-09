Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: objectifs fixés à horizon 2028 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son Capital Markets Day organisé ce mercredi, Arkema affiche notamment ses objectifs d'atteindre, d'ici 2028, un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros avec une marge d'EBITDA élevée d'environ 18%.



Sur la période 2024-2028, le groupe de chimie anticipe ainsi des croissances organiques moyennes autour de 4% par an pour son chiffre d'affaires et comprise entre 7 et 8% par an pour son EBITDA.



'La génération de trésorerie devrait rester forte et le retour aux actionnaires augmenter de 30% au cours de la période 2024-28 par rapport à la précédente période de cinq ans', ajoute Arkema, qui vise parallèlement une dette nette ne dépassant pas deux fois l'EBITDA.



Le groupe s'appuiera également sur la récente validation de sa trajectoire 1,5°C par SBTi pour renforcer encore ses initiatives en matière de décarbonation, permettant d'ouvrir la voie vers le Net-Zéro à l'horizon 2050.





