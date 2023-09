Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: nouvelle technologie mise en oeuvre à Carling information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Arkema indique qu'il va mettre en oeuvre d'ici 2026 une nouvelle technologie de purification brevetée sur son site de production à Carling, en France, afin d'améliorer son efficacité opérationnelle et son empreinte environnementale.



Ce projet permettra de réduire de 20% les émissions de CO2 du site, l'une des principales usines d'acrylique en Europe, contribuant ainsi au plan climat du groupe fondé sur une trajectoire de 1,5°C à l'horizon 2030, validé par le SBTi.



Arkema précise que cet investissement de 130 millions d'euros a été en partie financé par l'État français dans le cadre du programme France 2030, opéré par l'ADEME, et financé par l'Union européenne - NextGenerationEU.





