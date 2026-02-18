Arkema : lourd pullback sous 66E, 'gap' des 59,3E en vue
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:03
Le titre devrait effectuer le comblement du 'gap' des 59,3E du 9 février puis des58,3E du 6 févier, avant de retrouver la MM50 qui gravite vers 57,3E, puis de combler éventuellement le "gap" des 52,85E du 3 février.
Valeurs associées
|60,6500 EUR
|Euronext Paris
|-3,04%
