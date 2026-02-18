 Aller au contenu principal
Arkema : lourd pullback sous 66E, 'gap' des 59,3E en vue
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:03

Après une envolée fulgurante de 40% depuis un plancher de 48,2E le 20 janvier (avec une culmination à 67,05E le 12/02, au niveau du double zénith des 3 et 28 juillet 2025), Arkema rechute de -10% en une semaine, vers 60,1E.
Le titre devrait effectuer le comblement du 'gap' des 59,3E du 9 février puis des58,3E du 6 févier, avant de retrouver la MM50 qui gravite vers 57,3E, puis de combler éventuellement le "gap" des 52,85E du 3 février.

Valeurs associées

ARKEMA
60,6500 EUR Euronext Paris -3,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

