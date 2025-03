Arkema: le titre sous-performe, JPMorgan dégrade information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 17:17









(CercleFinance.com) - L'action Arkema sous-performe le marché parisien jeudi dans le sillage d'une dégradation de JPMorgan qui a ramené sa recommandation de 'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours à horizon décembre 2026 réduit de 92 à 68,5 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la chimie, l'analyste indique avoir revu à la baisse de 4% à 6% ses estimations de résultat opérationnel (Ebitda) ajusté pour la période 2025/2026 pour les porter en-dessous du consensus de marché.



S'il note que le titre peut sembler aujourd'hui bon marché avec un PER 2025/2026 de 10-11x, contre une médiane de 12x sur le long terme, le bureau d'études dit redouter d'importantes révisions à la baisse des prévisions du marché en raison de l'acticité de gaz fluorés et de possibles acquisitions dilutives, ce qui le conduit à envisager une sous-performance du titre dans un avenir prochaine.



Vers 17h15, le titre lâchait 1,8%, à comparer avec un repli de 0,6% pour le SBF 120.





