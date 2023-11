Arkema: le bénéfice net 3T baisse de moitié, les ventes en net recul

Le bénéfice net d'Arkema a baissé de moitié au troisième trimestre, affecté par une importante baisse des ventes attribuée par le groupe chimique à la faiblesse de la demande et une baisse des prix, selon des résultats publiés jeudi.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le bénéfice net part du groupe d'Arkema est en baisse de 49,1% à 114 millions d'euros, mais la direction du groupe préfère mettre en avant un "résultat net courant" ne prenant pas en compte un certain nombre d'amortissements et d'éléments non courants, qui, lui, est en baisse de 31,9%, à 177 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a baissé de 21,7% entre juillet et septembre, à 2,326 milliards d'euros, par rapport à un niveau de l'été 2022 jugé "particulièrement élevé". A taux de changes constant, le recul est de 17,2%.

En retrait de 6,6%, les volumes ont été "impactés par une demande encore faible en Europe et en Amérique du Nord sur la plupart des marchés finaux (...), masquant la bonne tenue de certains secteurs comme l'automobile ou l'énergie", selon le communiqué. Les ventes ont également été affectées par une baisse des prix, et dans une moindre mesure par la force de l'euro.

Si la marge brute a été globalement maintenue, la baisse des ventes a joué et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est en retrait de 22,0% à 386 millions d'euros. Le résultat d'exploitation courant a reculé de 30,9% à 246 millions d'euros.

"Dans la continuité de la première moitié de l'année, la faiblesse de la demande s'est poursuivie sur ce trimestre. La performance d'Arkema est néanmoins restée solide, soutenue par la qualité de son portefeuille de technologies au service des grandes tendances durables et par le renforcement des initiatives sur les coûts", a commenté le PDG Thierry Le Hénaff, cité dans le communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net part du groupe est en baisse de 58,3% à 398,2 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires en recul de 19,3% à 7,292 milliards.

L'environnement économique reste dégradé, avec toujours "des volumes faibles sur la plupart des marchés finaux et des incertitudes" sur les principaux marchés du groupe, indique la direction.

Arkema confirme pour l'ensemble de 2023 son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à environ 1,5 milliard d'euros. Cet indicateur avait atteint en 2022 un plus haut historique à 2,11 milliards d'euros, avec une marge brute de 18,3%.