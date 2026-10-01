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Arkema investit €10 mlns dans son centre de R&D dédié aux batteries
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 08:32

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Arkema SA AKE.PA :

* INVESTIT 10 MILLIONS D'EUROS DANS SON CENTRE D'EXCELLENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT MONDIAL DÉDIÉ AUX BATTERIES EN RÉGION LYONNAISE

Texte original nBw4v1yZna

Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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