Arkema investit €10 mlns dans son centre de R&D dédié aux batteries

Arkema SA AKE.PA :
* INVESTIT 10 MILLIONS D'EUROS DANS SON CENTRE D'EXCELLENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT MONDIAL DÉDIÉ AUX BATTERIES EN RÉGION LYONNAISE
Texte original nBw4v1yZna
Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA
(Rédaction de Gdansk)
Arkema SA AKE.PA :
* INVESTIT 10 MILLIONS D'EUROS DANS SON CENTRE D'EXCELLENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT MONDIAL DÉDIÉ AUX BATTERIES EN RÉGION LYONNAISE
Texte original nBw4v1yZna
Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|53,8500 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
La Bourse de New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. L'indice Dow Jones ... Lire la suite
La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes ... Lire la suite
La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La division pharmaceutique de Bayer a dévoilé vendredi son projet d'investir 2,2 milliards ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|102,86
|-0,14%
|7 897,19
|+0,79%
|170,7
|+7,66%
|22,86
|-10,00%
|74,46
|-0,07%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer