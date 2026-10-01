information fournie par Reuters • 01/10/2026 à 08:32

Arkema investit €10 mlns dans son centre de R&D dédié aux batteries

Arkema SA AKE.PA :

* INVESTIT 10 MILLIONS D'EUROS DANS SON CENTRE D'EXCELLENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT MONDIAL DÉDIÉ AUX BATTERIES EN RÉGION LYONNAISE

Texte original nBw4v1yZna

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(Rédaction de Gdansk)