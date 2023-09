Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: investissement dans les DMDS à Beaumont information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir décidé d'accroître sa capacité de production mondiale de DMDS (disulfure de diméthyle), additif indispensable à la production de carburants renouvelables, sur son site américain de Beaumont, au Texas.



'L'utilisation du DMDS se présente comme la solution la plus performante pour accompagner les bioraffineries dans la conversion des huiles végétales et déchets de l'industrie agroalimentaire en carburants renouvelables', met-il en avant.



Avec des capacités installées à Lacq (France) et à Kerteh (Malaisie), Arkema disposera donc avec ces nouvelles capacités américaines de la possibilité de servir localement ses clients dans les trois grandes régions dans lesquelles le groupe de chimie opère.



Cet investissement de 130 millions d'euros permettra également la création d'emplois sur le site de Beaumont et de renforcer l'intégration amont/aval du site. Ce projet devrait entrer en service au deuxième trimestre 2025.





