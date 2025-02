Arkema: hausse de la capacité de PVDF à Calvert City information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Arkema indique avoir décidé d'augmenter de 15% la capacité de son site de production de PVDF de Calvert City, dans l'Etat américain du Kentucky, représentant un investissement d'environ 20 millions de dollars.



Le groupe de chimie explique que cette extension soutiendra la hausse de la demande en résines de haute performance fabriquées localement pour les batteries lithium-ion, ainsi que les marchés en croissance des semi-conducteurs et des câbles.



Le démarrage est prévu pour mi-2026, en ligne avec la montée en puissance de la production des gigafactories nord-américaines et avec l'extension significative des capacités locales de fabrication de semi-conducteurs.





Valeurs associées ARKEMA 82,50 EUR Euronext Paris +1,41%