Arkema estime entre € 40 et 50 mlns l'impact du Covid-19 sur son EBITDA au T1

PARIS, 2 avril (Reuters) - Arkema SA AKE.PA , à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs jeudi, * INDIQUE QUE L'IMPACT DU COVID-19 SUR SON EBITDA EST ESTIMÉ ENTRE 40 ET 50 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE * LE GROUPE CHIMIQUE FRANÇAIS SE DIT CONFIANT POUR TRAVERSER CETTE PÉRIODE DIFFICILE POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE ET EN RESSORTIR EN POSITION DE FORCE * ARKEMA ANNONCE QU'IL VA SE RÉORGANISER AUTOUR DE TROIS PÔLES D'ACTIVITÉS DÉDIÉS AUX MATÉRIAUX DE SPÉCIALITÉS QUE SONT LES ADHÉSIFS, LES MATÉRIAUX AVANCÉS ET LES "COATING SOLUTIONS" * A L'HORIZON 2024, ARKEMA VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRIS ENTRE 10 ET 11 MILLIARDS D'EUROS ET UNE MARGE D'EBITDA D'ENVIRON 17% CONTRE 15,8% AUJOURD'HUI POUR LES ACTIVITÉS DE MATÉRIAUX DE SPÉCIALITÉS * LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 2024 DÉPENDRA DE LA DURÉE ET DES IMPACTS ÉCONOMIQUES À LONG TERME DE LA CRISE DU COVID-19 Le communiqué d'Arkema: https://www.arkema.fr/fr/medias/actualites/news/Arkema-prepare-lavenir-avec-lambition-de-devenir-un-leader-des-Materiaux-de-Specialites/ Sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +2.95%